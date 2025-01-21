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Ексведучому каналів Медведчука Назарову обрали запобіжний захід

Фото: Максим Назаров, колишній ведучий каналів Медведчука (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

У Солом'янському районному суді Києва обрали запобіжний захід колишньому телеведучому підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Максиму Назарову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Назарову призначили два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 12,9 млн гривень

Захист підозрюваного просив про домашній арешт або ж особисте зобов'язання. Назаров, своєю чергою, під час суду заявив, що ніколи "не зраджував" Україні й працював на благо країни на тлі повномасштабної війни з Російською Федерацією (РФ). 

Затримання Назарова 

Колишнього телеведучого підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne підозрюють у виправданні російської агресії проти України. 

18 січня стало відомо, що Служба безпеки України (СБУ) провела у Назарова обшуки. Зазначалось, що на тлі повномасштабної війни він продовжував залучати до своїх ефірів в YouTube прокремлівських експертів. Зокрема під час інтерв'ю, як гості, так й особисто автор, неодноразово намагались виправдати воєнні злочини окупантів. 

Також частим гостем у Назарова був прокремлівський блогер, якому у лютому 2024-го оголосили підозру. Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про Дмитра Корнійчука.  

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Віктор Медведчук