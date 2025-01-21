Ексведучому каналів Медведчука Назарову обрали запобіжний захід

Назарову призначили два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 12,9 млн гривень.

Захист підозрюваного просив про домашній арешт або ж особисте зобов'язання. Назаров, своєю чергою, під час суду заявив, що ніколи "не зраджував" Україні й працював на благо країни на тлі повномасштабної війни з Російською Федерацією (РФ).

Затримання Назарова

Колишнього телеведучого підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne підозрюють у виправданні російської агресії проти України.

18 січня стало відомо, що Служба безпеки України (СБУ) провела у Назарова обшуки. Зазначалось, що на тлі повномасштабної війни він продовжував залучати до своїх ефірів в YouTube прокремлівських експертів. Зокрема під час інтерв'ю, як гості, так й особисто автор, неодноразово намагались виправдати воєнні злочини окупантів.

Також частим гостем у Назарова був прокремлівський блогер, якому у лютому 2024-го оголосили підозру. Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про Дмитра Корнійчука.