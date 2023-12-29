Екстрене засідання Радбезу ООН щодо російського обстрілу України пройде сьогодні

Рада Безпеки ООН сьогодні, 29 грудня, збереться на екстрене засідання. На ньому обговорять масований удар Росії по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ООН.
Згідно з анонсом, засідання Ради безпеки ООН на прохання України має розпочатися о 23:00 за київським часом.
Як зазначають в ООН, проведення запросила Україна та ще 24 країни-члени Організації.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти влаштували наймасованіший удар по Україні з початку повномасштабної війни. Для цього вони застосували свої дрони-камікадзе та ракети, у тому числі гіперзвукові.
Загалом у повітряному просторі було зафіксовано 158 ворожих цілей.
Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити в небі 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Через падіння уламків та влучань ракет у низці регіонів України є загиблі та поранені серед мирного населення.
У відповідь на таку терористичну атаку Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН.
Більш детально про наслідки удару окупантів - у матеріалі РБК-Україна.
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