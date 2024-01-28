Екстрена медична допомога. МОЗ пояснило, як працює та коли викликати

Екстрена медична допомога - це термінові дії медичних працівників, спрямовані на порятунок життя та здоров’я людини, яка перебуває у невідкладному стані, спричиненому хворобою чи травмою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я України.
Викликати бригаду екстреної медичної допомоги можна за номером 103. В міністерстві наголосили, що пацієнти отримують всю екстрену медичну допомогу безоплатно.
"Нагадуємо, що викликати екстрену медичну допомогу потрібно тільки в разі крайньої потреби - коли є загроза життю та здоров’ю людини", - додали в міністерстві.
Якщо з вас вимагають кошти за надану медичну допомогу, потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до НСЗУ:
Раніше у МОЗ розповіли деталі про реформу МСЕК. Ідея в тому, щоб повернути пацієнта до соціального життя, яке він мав раніше. А самі медико-соціальні експертні комісії мають перестати існувати, бо процес буде автоматизованим.
Крім того, цього року в Україні з'явиться можливість підписати декларацію з сімейним лікарем онлайн. Це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.
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