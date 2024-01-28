Экстренная медицинская помощь. Минздрав объяснил, как работает и когда вызывать

Экстренная медицинская помощь - это срочные действия медицинских работников, направленные на спасение жизни и здоровья человека, находящегося в неотложном состоянии, вызванном болезнью или травмой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.
Вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно по номеру 103. В министерстве отметили, что пациенты получают всю экстренную медицинскую помощь безвозмездно.
"Напоминаем, что вызвать экстренную медицинскую помощь нужно только в случае крайней необходимости - когда есть угроза жизни и здоровью человека", - добавили в министерстве.
Если с вас требуют средства за оказанную медицинскую помощь, следует обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в НСЗУ:
Ранее в Минздраве рассказали детали о реформе МСЭК. Идея в том, чтобы вернуть пациента к социальной жизни, которую он имел раньше. А сами медико-социальные экспертные комиссии должны перестать существовать, потому что процесс будет автоматизирован.
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