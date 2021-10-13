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Не лише екстрадиція. Україна шукає оптимальний варіант повернення Саакашвілі

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 11:44
Не лише екстрадиція. Україна шукає оптимальний варіант повернення Саакашвілі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українська сторона шукає оптимальний варіант повернення Михайла Саакашвілі до України. Це може статися не тільки за процедурою екстрадиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, українські дипломати підтримують постійний зв'язок з Саакашвілі.

"Ми вивчаємо повністю юридичні позиції цієї справи і обираємо найкращий алгоритм, який будемо використовувати в цьому випадку. Ще раз підкреслюю, що Саакашвілі є громадянином України, ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Тому, коли буде прийнято рішення про те, яким саме шляхом рухатися, це може бути не тільки екстрадиція, то тоді вже ми про це повідомимо", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в кінці вересня Саакашвілі прибув до Грузії, незважаючи на те, що там відносно нього винесені вироки до тюремного терміну за звинуваченнями, які стосуються його дій під час перебування президентом країни.

В результаті його затримали і помістили в СІЗО, він знаходиться в одиночній камері.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія Дмитро Кулеба
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