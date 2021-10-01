Экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна, - прокуратура Грузии

Наличие украинского гражданства не помешает Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии. Его экстрадиция невозможна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Грузии.

"Это совершенно невозможно, потому что преступления совершались на территории Грузии", - заявил он.

Он напомнил, что Саакашвили обвиняют в преступлениях, которые произошли на территории Грузии.

В прокуратуре напомнили, что в Грузии против Саакашвили заведено 14 уголовных дел, включая незаконное пересечение границы. По одному из них вынесен шестилетний тюремный приговор.

"Михаил Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и в качестве наказания ему определено 6 лет лишения свободы. Решения по этим делам окончательные и обжалованию не подлежат", - заявили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.