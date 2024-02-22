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Екстрадиція Рабіновича поки неможлива, - Держбюро розслідувань

Фото: Вадим Рабінович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Екстрадиція колишнього народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича поки що неможлива. Він підозрюється у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

"Слідству було відомо, що Рабінович в Ізраїлі і відомство скерувало туди запит. Український суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... Процеси тривають, хоча й в заочній формі. Але все заочне може стати очним", - сказала вона.

Сапьян наголосила, що низка політиків-зрадників втекла до Росії або до орбіти наближених до неї країн. Наразі Росія не надає Україні ніяку правову допомогу, тому екстрадиція неможлива.

Вона додала, що ще і до повномасштабного вторгнення РФ відмовляла Україні в екстрадиції нібито через політичний характер окремих справ.

Справа Рабіновича

У липні 2023 року колишньому народному депутату України Вадиму Рабіновичу було повідомлено про підозру у державній зраді. Також відомо, що Рабінович переховується за кордоном, сам екснардеп повідомляв, що він перебуває в Ізраїлі.

Нагадаємо, що ще у 2022 році Рабіновича позбавили мандата, а у вересні 2023 року його оголосили у розшук.

Наразі справу про державну зраду передали до суду.

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