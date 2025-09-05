UA

Екссекретар Київради Бондаренко заявив, що суд без жодних доказів подовжив йому домашній арешт

Фото: колишній секретар Київради Володимир Бондаренко (kmr.gov.ua)
Автор: Сергій Новіков

Печерський районний суд без жодних доказів подовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для екссекретаря Київради Володимира Бондаренка до 10 жовтня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook.

"Печерський районний суд продовжив мені термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 жовтня цього року. Дивно, але слідчий Державного бюро розслідувань, який не є учасником цього провадження, завчасно знав час та дату судового розгляду. Дивно, але слідча суддя перебувала постійно в телефоні. Дивно, але жодних доказів для продовження запобіжного заходу не було", - написав Володимир Бондаренко.

Він наголосив, що це політична справа, яка не має жодного шансу дійти до вироку, окрім виправдального.

"Дивно, але… Не дивно. Бо це Печерський районний суд міста Києва. І політична справа. Справа, яка не має жодного, ані найменшого варіанту дійти до вироку. Хіба що до виправдального. Зеленій владі дуже не подобаються опозиційні фракції, особливо у Києві", - наголосив Володимир Бондаренко. 

Нагадаємо, в липні Державне бюро розслідувань вручило колишньому секретарю Київради повідомлення про підозру у службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

Як зазначив Володимир Бондаренко, підозру йому висунули за те, що він підписав лист на ім'я керівника КМВА Тимура Ткаченка щодо можливості виконання працівником Київради, який служить в ЗСУ, обов’язків керуючого справами.

Бондаренко заявив, що розцінює дії правоохоронців як продовження політичного тиску на нього як представника опозиції.

