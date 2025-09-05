Екссекретар Київради Бондаренко заявив, що суд без жодних доказів подовжив йому домашній арешт

"Печерський районний суд продовжив мені термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 жовтня цього року. Дивно, але слідчий Державного бюро розслідувань, який не є учасником цього провадження, завчасно знав час та дату судового розгляду. Дивно, але слідча суддя перебувала постійно в телефоні. Дивно, але жодних доказів для продовження запобіжного заходу не було", - написав Володимир Бондаренко.

Він наголосив, що це політична справа, яка не має жодного шансу дійти до вироку, окрім виправдального.

"Дивно, але… Не дивно. Бо це Печерський районний суд міста Києва. І політична справа. Справа, яка не має жодного, ані найменшого варіанту дійти до вироку. Хіба що до виправдального. Зеленій владі дуже не подобаються опозиційні фракції, особливо у Києві", - наголосив Володимир Бондаренко.