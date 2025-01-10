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Ексрадника Табачника судитимуть за держзраду: справу передали до суду

П'ятниця 10 січня 2025 14:00
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Ексрадника Табачника судитимуть за держзраду: справу передали до суду Фото: Ростислав Іщенко (t.me rostislavishchenko)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Державне бюро розслідувань передало до суду справу щодо держзради колишнього українського посадовця. Нині він є пропагандистом Russia today.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служубу ДБР.

За даними РБК-Україна, мова йде про Ростислава Іщенка, який був радником міністра освіти й науки України Дмитра Табачника. Нині він веде антиукраїнську пропаганду на російських ресурсах та у мережі Інтернет.

За даними слідства, під час перебування в Україні він отримував гроші від представників керівництва Росії для ведення антиукраїнської діяльності в країні. Зокрема, він "експерт" озвучував у ефірах та на власних Інтернет-майданчиках наративи російської пропаганди та намагався вплинути на свідомість українців щодо зміни зовнішнього вектора розвитку держави.

Його робота була направлена на проведення підривної діяльності проти України. "Інструкції" від представників країни-агресора він отримував під час телефонних розмов та особисто в Москві, куди неодноразово приїжджав.

Нагадаємо, у березні цього року український суд визнав винним Дмитра Табачника у: держзраді, пособництві державі-агресорові та порушенні законів та звичаїв війни.

Таким чином, Табачник отримав заочний тюремний термін - 15 років.

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Дмитро Табачник ДБР Держзрада
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