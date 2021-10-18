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От экспроприации газа и отмены свободного рынка выигрывает Фирташ, - Atlantic Council

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 11:46
От экспроприации газа и отмены свободного рынка выигрывает Фирташ, - Atlantic Council Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Основным выгодоприобретателем озвученной идеи экспроприации природного газа у частных компаний по себестоимости, станет олигарх Дмитрий Фирташ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью издания Андерса Ослунда, размещенную на сайте Atlantic Council.

"Но кто будет настоящим бенефициаром? Скорее всего, самым большим победителем стал бы ведущий газовый трейдер Украины Дмитрий Фирташ, который умеет зарабатывать на искаженных рынках газа. Кстати, недавно "Украинская правда" сообщала, что Арахамия совершал поездки в Вену на частном самолете Фирташа в январе и феврале", - отметил шведский эксперт и дипломат.

Он отметил, что запрет частным компаниям продавать газ по коммерческим рыночным ценам окончательно разрушит рынок природного газа в Украине.

"Фактически это будет означать восстановление катастрофической постсоветской политики субсидирования, которую реформы наконец завершили в 2015-16 годах. В этом смысле Арахамия утверждает, что этот газ можно использовать в пользу бюджетных организаций, так же, как и в старые советские времена", - говорится в статьи.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.

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