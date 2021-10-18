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Від експропріації газу і скасування вільного ринку виграє Фірташ, - Atlantic Council

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 11:46
Від експропріації газу і скасування вільного ринку виграє Фірташ, - Atlantic Council Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Основним вигодоотримувачем озвученої ідеї експропріації природного газу у приватних компаній по собівартості, стане олігарх Дмитро Фірташ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю видання Андерса Ослунда, розмішеній на сайті Atlantic Council.

"Але хто буде справжнім бенефіціаром? Швидше за все, найбільшим переможцем став би провідний газовий трейдер України Дмитро Фірташ, який вміє заробляти на спотворених ринках газу. До речі, нещодавно "Українська правда" повідомляла, що Арахамія здійснювала поїздки до Відня на приватному літаку Фірташа у січні та лютому", - зазначив шведський експерт і дипломат.

Він наголосив, що заборона приватним компаніям продавати газ за комерційними ринковими цінами остаточно зруйнує ринок природного газу в Україні.

"Фактично це означатиме відновлення катастрофічної пострадянської політики субсидування, яку реформи нарешті завершили у 2015-16 роках. У цьому сенсі Арахамія стверджує, що цей газ можна використовувати на користь бюджетних організацій, так само, як і в старі радянські часи", - йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія озвучив ідею влади заборонити приватному бізнесу вільно продавати свій газ.

Це викликало критику експертів, нардепів та міжнародних фахівців, які попередили про катастрофічні наслідки для української економіки.

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