Експрезидент Філіппін перемагає на виборах мера, перебуваючи під арештом у Гаазі

Незважаючи на арешт у березні 2025 року в Гаазі за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), який звинувачує його в злочинах проти людяності, популярність Дутерте серед мешканців Давао не зменшилася.

Він здобув репутацію борця зі злочинністю в місті, що забезпечує йому підтримку серед значної частини місцевого населення.

Згідно з виборчим законодавством Філіппін, кандидати можуть балотуватися на державні посади до ухвалення "кінцевого обвинувального вироку" місцевим судом, що дає Дутерте можливість взяти участь у виборах попри його юридичні проблеми.

Дочка Дутерте, віцепрезидентка Сара Дутерте, заявила, що після отримання офіційних результатів виборів вони обговорять з адвокатами МКС процедуру складання присяги Дутерте на посаді мера.

Але арешт і можливий вирок можуть призвести до тривалого ув'язнення Дутерте, що став першим колишнім главою держави, якого судитимуть у МКС.

Водночас його сини і донька мають зайняти ключові політичні посади в Давао.