Экс-президент Филиппин побеждает на выборах мэра, находясь под арестом в Гааге

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте с большим отрывом выигрывает выборы на пост мэра Давао. По неофициальным результатам, он получил восемь раз больше голосов, чем его ближайший соперник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The New York Times.
Несмотря на арест в марте 2025 года в Гааге по ордеру Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет его в преступлениях против человечности, популярность Дутерте среди жителей Давао не уменьшилась.
Он приобрел репутацию борца с преступностью в городе, что обеспечивает ему поддержку среди значительной части местного населения.
Согласно избирательному законодательству Филиппин, кандидаты могут баллотироваться на государственные должности до вынесения "окончательного обвинительного приговора" местным судом, что дает Дутерте возможность принять участие в выборах, несмотря на его юридические проблемы.
Дочь Дутерте, вице-президент Сара Дутерте, заявила, что после получения официальных результатов выборов они обсудят с адвокатами МУС процедуру принятия присяги Дутерте на посту мэра.
Но арест и возможный приговор могут привести к длительному заключению Дутерте, ставшего первым бывшим главой государства, которого будут судить в МУС.
В то же время его сыновья и дочь должны занять ключевые политические должности в Давао.
Напомним, Дутерте был арестован по подозрению в совершении преступлений против человечности в соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом (МУС), во вторник, 11 марта.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подтвердил, что полиция задержала Дутерте после его возвращения из поездки в Гонконг. По прибытии в главный аэропорт Манилы Дутерте получил ордер на арест по линии Интерпола и был взят под стражу.
Дело в МУС касается тысяч убийств, которые произошли во время жестокого подавления наркоторговли, которое Дутерте проводил еще с 2011 года, когда был мэром города, и до конца его президентского срока в 2022 году.
По официальным данным полиции, во время правления Дутерте с 2016 по 2022 год в вооруженных столкновениях было убито более 6200 человек. Однако правозащитные организации и прокурор МУС заявляют, что количество погибших могло достигать 30 000 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.