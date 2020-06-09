Экспресс в "Борисполь" возобновляет работу: названа дата

Экспресс в аэропорт "Борисполь" возобновляет работу с 15 июня. Однако с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализницы" Иван Юрик в Facebook.

По его словам, с 15 июня частично будет восстановлено движение экспресса, а после того, как начнет увеличиваться количество авиарейсов, возрастет число рейсов поезда.

При этом Юрик добавил, что теперь экспресс будет делать остановку на железнодорожной станции "Выдубичи" в Киеве.

Напомним, с 15 июня в Украине возобновляют осуществление международных рейсов.

Кроме того, с 1 июля Украина и Греция возобновляют авиасообщение.