Экс-постпред США в ООН собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, - CNN

Бывшая постоянная представительница США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует в ближайшее время заявить о своих намерениях баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источника канала, Хейли может публично заявить о своих намерениях в ближайшие дни, но точные детали еще не обсуждаются. Ожидается, что мероприятие по запуску предвыборной кампании может пройти в Чарльстоне, штат Южная Каролина.

Если Хейли заявит о своих намерениях баллотироваться, она станет первой республиканкой, вступившей в президентскую гонку 2024 года. Ее единственным соперником пока является бывший президент Дональд Трамп, выдвинувший свою кандидатуру в 2022 году.