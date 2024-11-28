Експортував до РФ товари подвійного призначення: у Польщі затримали громадянина Німеччини

Нагадаємо, Росія продовжує активно експортувати свою нафту, навіть попри західні санкції. При цьому танкери, проти яких було запроваджено обмеження, повертаються до перевезень російської нафти.

Російський "тіньовий флот" складається з більш як 400 суден. Вони приносять РФ мільярди доларів прибутку на рік.

Більш детально про російський "тіньовий флот" - у матеріалі РБК-Україна.

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