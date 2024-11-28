Экспортировал в РФ товары двойного назначения: в Польше задержан гражданин Германии

Напомним, Россия продолжает активно экспортировать свою нефть, даже несмотря на западные санкции. При этом танкеры, против которых были введены ограничения, возвращаются к перевозкам российской нефти.

Российский "теневой флот" состоит из более 400 судов. Они приносят РФ миллиарды долларов прибыли в год.

Более подробно о российском "теневом флоте" - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.