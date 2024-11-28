Экспортировал в РФ товары двойного назначения: в Польше задержан гражданин Германии

В Польше задержан гражданин Германии по подозрению в посредничестве и незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию. Это касается специализированных машин, которые могли быть использованы на российских военных заводах по производству оружия, что является нарушением международных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters в среду, 27 ноября.
Задержанный занимался торговлей технологическим оборудованием через свою компанию. Эти машины якобы незаконно переправлялись на военные предприятия России.
Он признал свою вину и подал ходатайство о добровольном согласии на наказание. Агентство внутренней безопасности Польши расследует случай в контексте нарушения санкционного режима.
Представители МИД Германии заявили, что посольство в Варшаве находится в контакте с польскими властями для уточнения деталей.
Задержанному может угрожать уголовная ответственность согласно польскому законодательству.
Напомним, Россия продолжает активно экспортировать свою нефть, даже несмотря на западные санкции. При этом танкеры, против которых были введены ограничения, возвращаются к перевозкам российской нефти.
Российский "теневой флот" состоит из более 400 судов. Они приносят РФ миллиарды долларов прибыли в год.
Более подробно о российском "теневом флоте" - в материале РБК-Украина.
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