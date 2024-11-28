Экспортировал в РФ товары двойного назначения: в Польше задержан гражданин Германии

Фото: задержанный занимался торговлей технологическим оборудованием через свою компанию (Getty Images)

В Польше задержан гражданин Германии по подозрению в посредничестве и незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию. Это касается специализированных машин, которые могли быть использованы на российских военных заводах по производству оружия, что является нарушением международных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters в среду, 27 ноября.

Задержанный занимался торговлей технологическим оборудованием через свою компанию. Эти машины якобы незаконно переправлялись на военные предприятия России. Он признал свою вину и подал ходатайство о добровольном согласии на наказание. Агентство внутренней безопасности Польши расследует случай в контексте нарушения санкционного режима. Представители МИД Германии заявили, что посольство в Варшаве находится в контакте с польскими властями для уточнения деталей. Задержанному может угрожать уголовная ответственность согласно польскому законодательству.