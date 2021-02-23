Экспортные пошлины на металлолом сохранят более 25 тысяч рабочих мест в Украине, - эксперт

"Если продолжается действие экспортной пошлины на действующем уровне, то мы можем смело говорить о сохранении 21,5 тысячи рабочих мест и создание около 3,5 тысячи новых рабочих мест. Мы можем говорить о бюджетных поступлениях всех уровней от активизации, продление деловой активности в ГМК на уровне 3 миллиардов гривен инвестиций", - рассказал Гужва.

Он также напомнил, что преимущества введения экспортной пошлины Украина уже ощутили. По его словам, благодаря действию пошлины на металлолом в последние несколько лет было сохранено около 30 тысяч рабочих мест, а государственный бюджет получил дополнительно миллиардные поступления.

"Экономический эффект действия этих мер (введение экспортной пошлины на лом, - ред.) впечатляющий. Помимо сохранения рабочих мест, они обеспечили поступления от экспортной пошлины более 1 миллиарда долларов в бюджет. Еще 2,9 миллиарда гривен поступлений в бюджеты всех уровней обеспечила активизация деятельности ГМК и смежных отраслей", - рассказал Гужва.

Кроме этого, он подчеркнул, что переработка лома - один из путей выполнения "зеленого курса", ведь производство стали из металлолома намного экологичнее и экономичнее, чем из руды.

"Каждая тонна повторно потребленного металлолома экономит 1,5 тонны выбросов СО2, почти 3 тонны железной руды, угля и затрат электроэнергии. Что это означает? Цели устойчивого развития - это самый большой, глобальный экологический тренд, который происходит по всему миру, начиная с принятия Парижской декларации", - пояснил эксперт.