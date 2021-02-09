По его словам, благодаря введенной пошлине на металлолом отечественные меткомбинаты избавились от постоянного дефицита сырья.

В частности, в 2020 году они смогли нарастить запасы сырья более чем на 119%, по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, Украина сократила объем импорта черных металлов. В прошлом году, по сравнению с 2019 годом, он упал на 15,1%, в то время, как объем импорта металлолома уменьшился на 47,1%.

"Это хороший пример прямой выгоды от локализации. Украина снизила зависимость от внешних источников сырья, сконцентрировав ресурс в местной производственной цепи. При этом объем поступлений в бюджет от переработки металлолома превысили выручку от экспорта в 8,5 раз. Экономический эффект налицо", - рассказал Магера.

По его мнению, правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, чтобы поддержать украинских металлургов.

"Год обещает быть сложным для наших металлургов, для выживания им не помешает любая помощь государства", - сказал Магера.

Кроме того, он напомнил, что в текущем году "Укрзализныця" запускает масштабную программу обновления парка вагонов, и в случае отмены пошлины на экспорт лома, металлургические предприятия могут столкнуться с дефицитом сырья.

"Нельзя допустить, чтобы весь лом ушел на экспорт, а нашим предприятиям пришлось закупать сырье за границей", - считает Магера.