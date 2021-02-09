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Якщо експортні мита на брухт не продовжать, у металургів виникне дефіцит сировини, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Уряд повинен продовжити мита на експорт металобрухту, інакше вітчизняні металурги будуть мати дефіцит сировини.

Про це заявив народний депутат Сергій Магера у коментарях журналістам.

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За його словами, завдяки введеному миту на металобрухт вітчизняні меткомбінати позбулися постійного дефіциту сировини.

Зокрема, у 2020 році вони змогли наростити запаси сировини більш ніж на 119%, у порівнянні з 2019 роком.

Крім того, Україна скоротила обсяг імпорту чорних металів. Торік, у порівнянні з 2019 роком, він зменшився на 15,1%, в той час, як обсяг імпорту металобрухту зменшився на 47,1%.

"Це хороший приклад прямої вигоди від локалізації. Україна знизила залежність від зовнішніх джерел сировини, сконцентрувавши ресурс в місцевому виробничому ланцюгу. При цьому обсяг надходжень до бюджету від переробки металобрухту перевищили виручку від експорту в 8,5 рази. Економічний ефект очевидний", - розповів Магера.

На його думку, уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, щоб підтримати українських металургів.

"Рік обіцяє бути складним для наших металургів, для виживання їм не завадить будь-яка допомога держави", - сказав Магера.

Крім того, він нагадав, що в поточному році "Укрзалізниця" запускає масштабну програму оновлення парку вагонів, і у разі скасовування мита на експорт брухту, металургійні підприємства можуть зіткнутися з дефіцитом сировини.

"Не можна допустити, щоб весь брухт пішов на експорт, а нашим підприємствам довелося закуповувати сировину за кордоном", - вважає Магера.

Нагадаємо, раніше голова "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що
експортне мито на брухт принесло величезні кошти в бюджет.

Так, надходження до держбюджету від металобрухту, який перероблено, стали в 8,5 рази більше, ніж надходження від експорту брухту, тому мито на брухт повинно бути збережено.

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Новини України пошлиныпромышленностьметаллургия
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