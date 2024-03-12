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Експортне ПСО та прайс-кепи є штучними обмеженнями, які заважають енергоринку, - експерт

Фото: експортне ПСО  та прайс-кепи є штучними обмеженнями, які заважають енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Усунення штучних обмежень на енергетичному ринку України дозволить йому почати функціонувати так само, як і ринки у провідних європейських країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Треба комплексно розглядати діяльність енергоринку і відходити від штучних перешкод до діяльності ринку в тому алгоритмі, який передбачався і як працює ринок у провідних європейських країнах", - сказав він. 

Він також наголосив, що для цього потрібно скасувати експортне ПСО на електроенергію. Але це треба робити комплексно і поетапно. 

Експерт вважає, що в Україні потрібно переглянути питання прайс-кепів (цінових обмежень на ринку електроенергії – ред.), щоб продовжити рухатись до європейських правил роботи ринків. 

"Я думаю, що це, в тому числі, завдання НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, - ред.) і в тому, щоб ми цей шлях пройшли якомога швидше", - підсумував Плачков. 

Нагадаємо, раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що Міністерство енергетики та НКРЕКП працюють над впровадженням механізму market coupling в Україні та подальшою лібералізацією енергоринків.

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