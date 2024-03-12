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Экспортное ПСО и прайс-кэпы - искусственные ограничения, мешающие энергорынку, - эксперт

Фото: Экспортное ПСО и прайс-кэпы - искусственные ограничения, мешающие энергорынку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Устранение искусственных ограничений на энергетическом рынке Украины позволит начать функционировать так же, как и рынки в ведущих европейских странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

"Нужно комплексно рассматривать деятельность энергорынка и отходить от искусственных препятствий к деятельности рынка в том алгоритме, который предполагался и как работает рынок в ведущих европейских странах", - сказал он.

Он также подчеркнул, что для этого следует отменить экспортное ПСО на электроэнергию. Но это нужно делать комплексно и поэтапно.

Эксперт считает, что в Украине нужно пересмотреть вопрос прайс-кепов (ценовых ограничений на рынке электроэнергии – ред.), чтобы продолжить движение к европейским правилам работы рынков.

"Я думаю, что это, в том числе, задача НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ред.) и в том, чтобы мы этот путь прошли как можно скорее", - подытожил Плачков.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что Министерство энергетики и НКРЭКУ работают над внедрением механизма market coupling в Украине и последующей либерализацией энергорынков.

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