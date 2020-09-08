Экспортеры озвучили претензии к банкам и НБУ

Представители крупнейших компаний - экспортеров во время совещания в Национальном банке озвучили основные препятствия для получения доступного финансирования и роста объемов производства. Также они озвучили необходимые законодательные инициативы и предложения для упрощения расчетов и способов финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, НБУ готов, где это целесообразно обсуждать с банками вопросы актуализации подходов к заемщикам, а где нужно - проводить разъяснительную работу.

"Несмотря на мировую пандемию, макрофинансовые условия являются относительно стабильными для Украины. Сегодня для поддержки восстановления экономики нам нужно определить основные предпосылки и препятствия. Роль промышленных производителей в этом процессе может быть определяющей. Вместе с правительством мы проводим регулярные встречи с представителями основных экспортных отраслей для того, чтобы понять их потребности и устранить существующие препятствия для работы", - отметила она.

Во встрече 7 сентября приняли участие руководство Национального банка, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Экспортно-кредитного агентства.

Это уже вторая встреча с бизнесом, направленная на поиск стимулов для восстановления экономического роста. В предыдущей приняли участие крупнейшие компании аграрного сектора.

Напомним, объем внешней торговли товарами в январе-августе 2020 года составил 64,182 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (71,096 млрд долларов).

Отметим, по данным НБУ, постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно росли мировые цены на товары, которые преобладают в украинском экспорте.