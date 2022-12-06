У експортерів до ЄС виникли проблеми через санкції проти окупованих областей України

На адресу Міністерства економіки надходить значна кількість звернень українських підприємств-експортерів щодо відмови митниць держав-членів ЄС в оформленні товарів через рішення ЄС від 6 жовтня про заборону імпорту товарів, що походять з непідконтрольних уряду України територій Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
З метою вирішення зазначеної проблеми Міністерство економіки України разом з Державною митною службою України надали експортерам рекомендації.
Відомства рекомендують експортерам, виробничі потужності яких розташовані в Запорізький, Херсонській областях, а також розміщені в інших областях у безпосередній близькості до лінії зіткнення з російськими агресорами, або розташовані в населених пунктах, які наразі знаходяться під ракетними та артилерійськими обстрілами російських загарбників, при експорті продукції до держав-членів ЄС в обов’язковому порядку оформлювати сертифікат переміщення EUR.1 у паперовому вигляді, незважаючи на наявність статусу уповноваженого експортера, або при експорті партії товару, вартість якого не перевищує 6000 євро.
У Мінекономіки також повідомили, що роз'яснення ЄС щодо застосування заборони на імпорт товарів, що виробляються або експортуються з непідконтрольних Уряду України територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей знаходиться за посиланням.
Нагадаємо, 6 жовтня Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Географічне охоплення обмежувальних заходів у зв'язку з визнанням непідконтрольними уряду районів Донецької та Луганської областей України та введенням російських збройних сил у ці райони розширено на всі непідконтрольні уряду райони України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.