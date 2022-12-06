У экспортеров в ЕС возникли проблемы из-за санкций против оккупированных областей Украины

В целях решения указанной проблемы Министерство экономики Украины вместе с Государственной таможенной службой Украины предоставили экспортерам рекомендации.

Ведомства рекомендуют экспортерам, производственные мощности которых расположены в Запорожской, Херсонской областях, а также размещены в других областях в непосредственной близости от линии столкновения с российскими агрессорами, или расположены в населенных пунктах, которые находятся под ракетными и артиллерийскими обстрелами российских захватчиков, при экспорте продукции государств-членов ЕС в обязательном порядке оформлять сертификат перемещения EUR.1 в бумажном виде, несмотря на наличие статуса уполномоченного экспортера, или при экспорте партии товара, стоимость которого не превышает 6000 евро.

В Минэкономики также сообщили, что разъяснение ЕС относительно применения запрета на импорт производимых или экспортируемых товаров из неподконтрольных Правительству Украины территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей находится по ссылке.