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У экспортеров в ЕС возникли проблемы из-за санкций против оккупированных областей Украины

Фото: Экспортеры Украины пострадали из-за санкций ЕС против оккупированных областей Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В адрес Министерства экономики поступает значительное количество обращений украинских предприятий-экспортеров по поводу отказа таможен государств-членов ЕС в оформлении товаров через решение ЕС от 6 октября о запрете импорта товаров, происходящих из неподконтрольных правительству Украины территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В целях решения указанной проблемы Министерство экономики Украины вместе с Государственной таможенной службой Украины предоставили экспортерам рекомендации.

Ведомства рекомендуют экспортерам, производственные мощности которых расположены в Запорожской, Херсонской областях, а также размещены в других областях в непосредственной близости от линии столкновения с российскими агрессорами, или расположены в населенных пунктах, которые находятся под ракетными и артиллерийскими обстрелами российских захватчиков, при экспорте продукции государств-членов ЕС в обязательном порядке оформлять сертификат перемещения EUR.1 в бумажном виде, несмотря на наличие статуса уполномоченного экспортера, или при экспорте партии товара, стоимость которого не превышает 6000 евро.

В Минэкономики также сообщили, что разъяснение ЕС относительно применения запрета на импорт производимых или экспортируемых товаров из неподконтрольных Правительству Украины территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей находится по ссылке.

Напомним, 6 октября Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Географический охват ограничительных мер в связи с признанием неподконтрольными правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины и введением российских вооруженных сил в эти районы расширен на все неподконтрольные правительству районы Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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Министерство экономикиЕвросоюз