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Експортерам зерна вдвічі зменшили термін повернення валюти в Україну: про яку суму йдеться

Фото: експортерам зерна зменшили термін повернення валюти до 90 днів  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України зменшив з 11 листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази - зі 180 до 90 днів. Усі експортери не повернули в Україну близько 8 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

 

Як зазначається в повідомленні, рішення "покликано посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечити повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту товарів".

НБУ ухвалив рішення за поданням Кабінету міністрів України. Йдеться про товари, які класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД:

  • 1001 - пшениця,
  • 1002 - жито,
  • 1003 - ячмінь,
  • 1004 - овес,
  • 1005 - кукурудза,
  • 1201 - соєві боби,
  • 1205 - ріпак,
  • 1206 00 - насіння соняшнику,
  • 1507 олія соєва,
  • 1512 - олія соняшникова,
  • 1514 - олія ріпакова,
  • 2306 - макуха.

Неповернення валюти в Україну

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

За його словами, "8 млрд доларів - серйозна цифра", що проблема повернення валютної виручки дійсно існує і має відчутний вплив. 

"Проблема комплексна і має тенденцію до розширення, що вимагає рішучих і оперативних рішень", - сказав голова НБУ.

Пишний повідомив, що деякі експортери максимально затягують повернення експортної виручки в межах дозволеного терміну (180 днів). "Водночас цьогоріч ситуація є не настільки гострою порівняно з минулим роком. Також є недоброчесні підприємці, які користуються різними механізмами, щоб взагалі не повертати виручку. На мою думку, це питання державного значення, особливо в умовах війни", - додав голова НБУ.

Обсяги експорту та торговельний дефіцит

Аграрний експорт під час війни становить більше половини загального експорту товарів з України. За даними митниці, за 10 місяців 2023 року було вивезено продовольчих товарів на суму 17,7 млрд доларів із 29,8 млрд товарного експорту.

За прогнозом НБУ, у 2023 році обсяг експорту товарів та послуг становитиме 51,7 млрд доларів, імпорту 90,1 млрд доларів, дефіцит - -38,4 млрд доларів.

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Національний банк України