Експортерам зерна вдвічі зменшили термін повернення валюти в Україну: про яку суму йдеться

Як зазначається в повідомленні, рішення "покликано посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечити повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту товарів".

НБУ ухвалив рішення за поданням Кабінету міністрів України. Йдеться про товари, які класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД:

1001 - пшениця,

1002 - жито,

1003 - ячмінь,

1004 - овес,

1005 - кукурудза,

1201 - соєві боби,

1205 - ріпак,

1206 00 - насіння соняшнику,

1507 олія соєва,

1512 - олія соняшникова,

1514 - олія ріпакова,

2306 - макуха.

Неповернення валюти в Україну

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

За його словами, "8 млрд доларів - серйозна цифра", що проблема повернення валютної виручки дійсно існує і має відчутний вплив.

"Проблема комплексна і має тенденцію до розширення, що вимагає рішучих і оперативних рішень", - сказав голова НБУ.

Пишний повідомив, що деякі експортери максимально затягують повернення експортної виручки в межах дозволеного терміну (180 днів). "Водночас цьогоріч ситуація є не настільки гострою порівняно з минулим роком. Також є недоброчесні підприємці, які користуються різними механізмами, щоб взагалі не повертати виручку. На мою думку, це питання державного значення, особливо в умовах війни", - додав голова НБУ.

Обсяги експорту та торговельний дефіцит

Аграрний експорт під час війни становить більше половини загального експорту товарів з України. За даними митниці, за 10 місяців 2023 року було вивезено продовольчих товарів на суму 17,7 млрд доларів із 29,8 млрд товарного експорту.

За прогнозом НБУ, у 2023 році обсяг експорту товарів та послуг становитиме 51,7 млрд доларів, імпорту 90,1 млрд доларів, дефіцит - -38,4 млрд доларів.