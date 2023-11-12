Экспортерам зерна вдвое сократили срок возврата валюты в Украину: о какой сумме идет речь

Как отмечается в сообщении, решение "призвано усилить дисциплину соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечить возврат валютной выручки в установленные предельные сроки расчетов по отдельным операциям по экспорту товаров".

НБУ принял решение по представлению Кабинета министров Украины. Речь идет о товарах, которые классифицируются по кодам согласно УКТ ВЭД :

1001 - пшеница,

1002 - рожь,

1003 - ячмень,

1004 – овес,

1005 - кукуруза,

1201 - соевые бобы,

1205 - рапс,

1206 00 - семена подсолнечника,

1507 - масло соевое,

1512 - подсолнечное масло,

1514 - масло рапсовое,

2306 - жмых.

Невозврат валюты в Украину

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что экспортеры по состоянию на 1 сентября 2023 года не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки.

По его словам, "8 млрд долларов - серьезная цифра" и проблема возврата валютной выручки действительно существует и оказывает ощутимое влияние.

"Проблема комплексная и имеет тенденцию к расширению, требующую решительных и оперативных решений", - сказал глава НБУ.

Пышный сообщил, что некоторые экспортеры максимально затягивают возврат экспортной выручки в пределах разрешенного срока (180 дней). "В то же время в этом году ситуация не столь острая по сравнению с прошлым годом. Также есть недобросовестные предприниматели, которые пользуются разными механизмами, чтобы вообще не возвращать выручку. По моему мнению, это вопрос государственного значения, особенно в условиях войны", - добавил глава НБУ.

Объемы экспорта и торговый дефицит

Аграрный экспорт во время войны составляет более половины общего экспорта товаров из Украины. По данным таможни, за 10 месяцев 2023 года были вывезены продовольственные товары на сумму 17,7 млрд долларов из 29,8 млрд товарного экспорта.

По прогнозу НБУ, в 2023 году объем экспорта товаров и услуг составит 51,7 млрд долларов, импорта 90,1 млрд долларов, дефицит - 38,4 млрд. долларов.