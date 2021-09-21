Для экспорта в Европу на Прикарпатье тестируют газовое оборудование от RGC Production

Три дня подряд пять ШГРП (шкафных газораспределительных пунктов) разных моделей, и один узел учета газа производства RGC Production будут тестировать смесью из 20% водорода и 80% природного газа.

В пресс-службе отметили, что испытания ответят - способно ли оборудование украинского производства работать с водородом. Это оборудование необходимо для сертификации и выхода на европейские рынки. Надзор за процессом тестирования продукции RGC Production осуществляют специалисты мирового лидера по сертификации и контролю качества процессов и продуктов Бюро Веритас.

"В рамках водородного проекта Региональной газовой компании мы уже второй год подряд проводим исследование влияния газоводородной смеси на газораспределительные сети и газовые приборы. Такие эксперименты помогут подготовить газораспределительные сети к редизайну с возможностью их работы с чистыми видами энергии", - говорит технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

Также в пресс-службе напомнили, что исследования по использованию смеси водорода проводятся всего на пяти полигонах: в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Волынской, Житомирской и Харьковской областях.