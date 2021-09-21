Для експорту в Європу на Прикарпатті тестують газове обладнання від RGC Production

Три дні поспіль п’ять ШГРП (шафових газорозподільних пунктів) різних моделей, та один вузол обліку газу виробництва RGC Production тестуватимуть сумішшю із 20% водню та 80% природного газу.

У прес-службі зазначили, що випробування дадуть відповідь – чи здатне обладнання українського виробництва працювати із воднем. Це обладнання необхідне для сертифікації та виходу на європейські ринки. Нагляд за процесом тестування продукції RGC Production здійснюють спеціалісти світового лідера з сертифікації і контролю якості процесів та продуктів Бюро Верітас.

"В рамках водневого проєкту Регіональної газової компанії ми вже другий рік поспіль проводимо дослідження впливу газоводневої суміші на газорозподільні мережі та газові прилади. Такі експерименти допоможуть підготувати газорозподільні мережі до редизайну із можливостю їх роботи з чистими видами енергії", - говорить технічний директор АТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

Також у прес-службі нагадали, що дослідження по використанню суміші водню проводяться загалом на п’яти полігонах: в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Волинській, Житомирській та Харківській областях.