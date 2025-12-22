Експорт зрідженого газу з РФ до Китаю зріс до рекордного рівня, - Bloomberg

За даними агентства, поставки охолодженого газу з Росії зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком і досягли 1,6 млн тонн минулого місяця, як показали митні дані, опубліковані минулими вихідними. Цей стрибок дозволив Росії обігнати Австралію, ставши найбільшим постачальником Китаю після Катару.

Поставки з Росії подвоїлися, тоді як поставки з Австралії скоротилися на третину порівняно з минулим роком.

Росія вийшла на найбільший газовий ринок Азії, щоб компенсувати скорочення поставок до Європи, яка була найбільшим покупцем Москви протягом десятиліть до вторгнення в Україну. Їй довелося знизити ціни, щоб підвищити свою привабливість — її СПГ був найдешевшим серед 12 постачальників до Китаю.

При цьому Китай не імпортував американський ЗПГ з лютого, частково через торговельні конфлікти та слабкий попит. Великі державні компанії також дедалі більше диверсифікують свої джерела, намагаючись продавати контрактні обсяги на світових ринках, що легше для американських контрактів, які, як правило, не мають пунктів про призначення.