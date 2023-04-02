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Експорт "зеленої" електроенергії корисний для України, - нардеп

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна повинна використати наявний профіцит електроенергії, зокрема з відновлюваних джерел, для її експорту в країни Європи, що буде вигідно для держави та покращення ситуації в галузі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Верховної ради Андрія Геруса.

"Враховуючи те, що зараз в нас в країні існує певний профіцит, відкриття експорту і саме робота по експорту була б win-win ситуація - корисна для держави, і для учасників ринку. Зокрема, й для європейських споживачів, які хотіли би її купувати", - сказав Герус під час круглого столу, присвяченого питанню розвитку розподіленої генерації в Україні.

За його словами, в Україні є багато учасників ринку, які можуть бути продавцями "зеленої" електроенергії, і бути її експортерами.

"Є європейський тренд, є світовий тренд на те, щоб активніше використовувалася саме "зелена" енергетика. Є цілий кластер споживачів, інституцій і урядів, які готові платити більше за електроенергію якщо вона "зелена", або товари чи послуги вироблені з використанням "зеленої" електроенергії", - підкреслив Герус.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику.

Також держава має стати "зеленим" енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у березні заявила, що Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництва і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС.

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Андрій Герус