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Экспорт "зеленой" электроэнергии полезен для Украины, - нардеп

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна использовать существующий профицит электроэнергии, в частности из возобновляемых источников, для ее экспорта в страны Европы, что будет выгодно государству и улучшение ситуации в области энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной рады Андрея Геруса.

"Учитывая то, что сейчас у нас в стране существует определенный профицит, открытие экспорта и именно работа по экспорту была бы win-win ситуация - полезна для государства, и для участников рынка. В частности, и для европейских потребителей, которые хотели бы ее покупать", - сказал Герус во время круглого стола, посвященного вопросу развития распределенной генерации в Украине.

По его словам, в Украине много участников рынка, которые могут быть продавцами "зеленой" электроэнергии, и быть ее экспортерами.

Есть европейский тренд, есть мировой тренд на то, чтобы активнее использовалась именно "зеленая" энергетика. Есть целый кластер потребителей, институций и правительств, которые готовы платить больше за электроэнергию если она "зеленая", или товары или услуги произведенные с использованием "зеленой" "Электроэнергии", - подчеркнул Герус.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина преследует цель стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику.

Также государство должно стать "зеленым" энергетическим хабом для экспорта зеленой электроэнергии и водорода в ЕС.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в марте заявила, что Германия рассматривает Украину как перспективного партнера в области энергетического сотрудничества и прогнозирует большие перспективы для будущего экспорта электроэнергии из возобновляемых источников энергии в ЕС.

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Андрей Герус