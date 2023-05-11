Експорт військового брухту небезпечний, його потрібно припинити, - експерт

"Питання, що робити з військовим металобрухтом, досі не вирішені. Його так само вивозять - попри те, що незрозуміло, чи безпечний він, чи небезпечний, яким чином з ним взагалі працювати. Ці всі питання влада наразі не вирішує. Є багато ризиків. Але одного спільного бачення, що з цим робити - немає", - заявила Колеснікова.

За її словами, наразі підприємства металургійної галузі також продовжують потерпати від дефіциту брухту, і вони чекають від влади допомоги у вирішенні цього питання - до прикладу, заборони на експорт цієї сировини.

"Немає ніяких реальних рухів з боку держави стосовно того, щоб допомогти нам як бізнесу втриматися на плаву. Ми про це говоримо на кожній зустрічі, пояснюємо. Але сьогодні так само чомусь нічого не робиться з того приводу. Звісно, ми розуміємо, що у держави зараз купа різних інших питань і, можливо, їм, як завжди, не до нас. Але ми ніколи не просили у держави грошей - лише допомоги у вирішенні технічних питань", - наголосила експерт.

Нагадаємо, раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що конверсійний металобрухт (брухт військового походження) потенційно небезпечний, адже може містити нерозірвані снаряди та порох.