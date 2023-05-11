Экспорт военного металлолома опасен, его нужно прекратить, - эксперт

"Вопросы, что делать с военным металлоломом, до сих пор не решены. Его так же вывозят - несмотря на то, что непонятно, безопасен ли он, или опасен, каким образом с ним вообще работать. Эти все вопросы власти пока не решают. Есть много рисков". Но одного общего видения, что с этим делать - нет", - заявила Колесникова.

По ее словам, в настоящее время предприятия металлургической отрасли также продолжают страдать от дефицита металлолома, и они ждут от власти помощи в решении этого вопроса - например, запрета на экспорт этого сырья.

"Нет никаких реальных движений со стороны государства относительно того, чтобы помочь нам как бизнесу удержаться на плаву. Мы об этом говорим на каждой встрече, объясняем. Но сегодня так же почему ничего не делается по этому поводу. Конечно, мы понимаем, что у государства сейчас куча разных других вопросов и, возможно, им, как всегда, не к нам. Но мы никогда не просили у государства денег - только помощи в решении технических вопросов", - подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что конверсионный металлолом (лом военного происхождения) потенциально опасен, ведь может содержать неразорванные снаряды и прах.