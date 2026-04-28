Експорт української зброї буде реальним, - Зеленський

"Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - зазначив він.

Глава держави розповів, що партнерам, які допомагають Україні, запропонували особливий формат співпраці Drone Deals - спеціальні угоди щодо виробництва та постачання озброєння.

"Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників", - пояснив Зеленський.

За його словами, компанії з України отримають можливість вийти на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими.

"Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами", - йдеться у заяві президента.

Зброя піде не до всіх країн

Водночас Зеленський зауважив, що до певних країн потрапляння української зброї неможливе через їхню співпрацю з Росією.

"Це серйозний виклик - не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї", - підкреслив він.

Він повідомив, що експортні процеси координуватиме РНБО, яке також буде гарантом, що потреби Сил оборони забезпечуються першочергово. На експорт йтиме надлишок зброї - та, яка буде вироблятися у понад державне замовлення.