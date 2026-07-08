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Експорт українських дронів заблокований де-факто і де-юре, - "Генерал Черешня"

16:00 08.07.2026 Ср
1 хв
Український ВПК гальмує не ворог, а внутрішня процедура
aimg Валерія Абабіна aimg Уляна Безпалько
Фото: Експорт дронів заблокований (Getty Images)

Експорт української зброї, зокрема дронів, у країні фактично заблокований. Це стримує розвиток українського оборонно-промислового комплексу і технологій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

Гришин наголосив, що чинна ситуація з експортом озброєння не дає українським виробникам можливості легально працювати на зовнішніх ринках.

"Наразі експорт де-факто і де-юре у нас заборонений та заблокований. Цю процедуру треба запускати, щоб можна було швидше і легально працювати, тому що заборона експорту реально сповільнює розвиток нашого ВПК, технологій та виробничих спроможностей українських компаній", - заявив він.

На уточнення, чи йдеться про повну заборону або лише про надмірну бюрократію, представник виробника відповів прямо.

"Можна сказати, що де-факто і де-юре заборонено. Все настільки важко і довго, що практично неможливо", - зазначив Гришин.

Водночас він переконаний, що після завершення війни експорт української зброї стане одним із ключових драйверів розвитку оборонної промисловості країни.

Нагадаємо, раніше українські виробники дронів, зокрема "Генерал Черешня", називали в числі ключових проблем ОПК також нестачу кадрів і скорочення поставок китайських комплектуючих.

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