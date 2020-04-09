Экспорт из Украины в марте упал незначительно

Объем внешней торговли товарами в январе-марте 2020 года составил 25,678 млрд долларов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первый квартал 2020 года составил 12,253 млрд долларов - на уровне прошлого года, импорт сократился на 2% до 13,425 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,172 млрд долларов.

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Экспорт продовольствия за три месяца 2020 года вырос на 6% до 5,656 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 2,378 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 9% до 2,351 млрд долларов.

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Напомним, объем внешней торговли товарами в январе-феврале 2020 года составил 16,802 млрд долларов, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,711 млрд долларов). Экспорт товаров из Украины в январе-феврале 2020 года вырос на 2% до 8,115 млрд долларов, импорт сократился на 1% до 8,687 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 571 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.

Также прогнозируется падение экспорта на 4,5% до 59,9 млрд долларов (ожидался рост на 7,8% до 68,6 млрд долларов), падение импорта экспорта на 10% до 68,2 млрд долларов (ожидался рост на 9,6% до 83,5 млрд долларов).