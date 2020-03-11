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Украина сократила импорт товаров в начале года и немного увеличила экспорт

Новости » Экономика     11.03.2020 - 12:52
Украина сократила импорт товаров в начале года и немного увеличила экспорт
Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Импорт нефти и газа сокращается, экспорт продовольствия растет

Объем внешней торговли товарами в январе-феврале 2020 года составил 16,802 млрд долларов, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,711 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины.

Экспорт товаров из Украины в январе-феврале 2020 года вырос на 2% до 8,115 млрд долларов, импорт сократился на 1% до 8,687 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 571 млн долларов.

Украина сократила импорт товаров в начале года и немного увеличила экспорт

www.customs.gov.ua

В частности, импорт топливно-энергетических товаров упал за 2 месяца 2020 года на 3% до 1,640 млрд долларов, импорт продукции химической промышленности - на 2% до 1,684 млрд долларов.

Экспорт продовольствия вырос на 8% до 3,732 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 1,600 млрд долларов.

Украина сократила импорт товаров в начале года и немного увеличила экспорт

www.customs.gov.ua

По данным Национального банка Украины, распространение по миру коронавируса оказывало ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и начале марта 2020 года. По данным НБУ, некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано последующим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.

Как сообщало РБК-Украина, обвал мировых финансовых рынков, вызванный опасением глобальной рецессии из-за эпидемии коронавируса, пока не сказался на украинском экспорте.

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