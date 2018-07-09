Експорт з України до ЄС за січень-квітень склав 6,6 млрд доларів, - Микольська

Обсяг експорту збільшився на 26,6%

За чотири місяці цього року експорт товарів з України в країни ЄС склав 6,6 млрд доларів, збільшившись на 26,6%. Про це у своєму Twitter повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торгова представниця України Наталія Микольська.

За її словами, частка ЄС у загальному обсязі українського експорту становить 42,9%, а країни-члени співтовариства залишаються основними зовнішньоекономічними партнерами нашої країни.

"ЄС є основним торговельним партнером України з часткою 42,9% в експорті товарів. За 4 місяці цього року експорт товарів склав 6,6 млрд доларів і зріс на 26,6%. Інтеграція з ЄС - це вибір українського суспільства, і ми повинні рухатися в цьому напрямку!", - написала Микольська.

XX Саміт #Україна - #ЄС

ЄС є основним торговельним партнером України з часткою 42,9% в експорті товарів. За 4 місяці цього року експорт товарів склав $6,6 млрд і зріс на 26,6%. Інтеграція з ЄС - це вибір українського суспільства, і ми повинні рухатись у цьому напрямку! #експортуй pic.twitter.com/rHW2Ib2dK6 — Nataliya Mykolska (@mykolska) July 9, 2018

Нагадаємо, раніше вона повідомила, що експорт товарів з України в січні-квітні 2018 року склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 1,8 млрд доларів у порівнянні з 4 місяцями 2017 року.