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Експорт з України до ЄС за січень-квітень склав 6,6 млрд доларів, - Микольська

НовиниЕкономіка    09.07.2018 - 14:10
Фото: Наталія Микольська (Bogdan Bortakov facebook)
Фото: Наталія Микольська (Bogdan Bortakov facebook)

Обсяг експорту збільшився на 26,6%

За чотири місяці цього року експорт товарів з України в країни ЄС склав 6,6 млрд доларів, збільшившись на 26,6%. Про це у своєму Twitter повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торгова представниця України Наталія Микольська.

За її словами, частка ЄС у загальному обсязі українського експорту становить 42,9%, а країни-члени співтовариства залишаються основними зовнішньоекономічними партнерами нашої країни.

"ЄС є основним торговельним партнером України з часткою 42,9% в експорті товарів. За 4 місяці цього року експорт товарів склав 6,6 млрд доларів і зріс на 26,6%. Інтеграція з ЄС - це вибір українського суспільства, і ми повинні рухатися в цьому напрямку!", - написала Микольська.

Нагадаємо, раніше вона повідомила, що експорт товарів з України в січні-квітні 2018 року склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 1,8 млрд доларів у порівнянні з 4 місяцями 2017 року.

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Теги публікації: експорт, Евросоюз, товары  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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