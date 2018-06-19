Экспорт украинских товаров в январе-апреле 2018 увеличился на 1,8 млрд долларов

Больше всего экспортировано украинских товаров в ЕС, Россию, Турцию, Индию и Египет

Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2018 года составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с 4 месяцами 2017 года. Об этом написала заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Микольская в своем Twitter.

Так,по словам Мыкольськой, экспорт товаров в январе-апреле этого года составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с 4 месяцами 2017 года.

"Больше всего экспортировано украинских товаров в ЕС, России, Турции, Индии и Египта", - написала она.

#експортуй за 4 месяца 2018 года!

Экспорт товаров в январе-апреле этого года составил $15,5 млрд и увеличился на $1,8 млрд по сравнению с 4 месяцами 2017 года. Больше всего экспортировано товаров в ЕС, России, Турции, Индии и Египта. Детали здесь https://t.co/2KPNzga5rv pic.twitter.com/ogkTnC1e8G — Nataliya Mykolska (@mykolska) June 19, 2018

Отметим, ранее Микольская заявила, что в экономике Украины отмечается рост.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в I квартале 2018 года на 31% увеличила экспорт шоколада.