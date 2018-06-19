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Экспорт украинских товаров в январе-апреле 2018 увеличился на 1,8 млрд долларов

НовостиПромышленность    19.06.2018 - 11:38
Фото: Наталья Микольская (kmu.gov.ua)
Фото: Наталья Микольская (kmu.gov.ua)

Больше всего экспортировано украинских товаров в ЕС, Россию, Турцию, Индию и Египет

Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2018 года составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с 4 месяцами 2017 года. Об этом написала заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины Наталья Микольская в своем Twitter.

Так,по словам Мыкольськой, экспорт товаров в январе-апреле этого года составил 15,5 млрд долларов и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с 4 месяцами 2017 года.

"Больше всего экспортировано украинских товаров в ЕС, России, Турции, Индии и Египта", - написала она.

Отметим, ранее Микольская заявила, что в экономике Украины отмечается рост.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в I квартале 2018 года на 31% увеличила экспорт шоколада.

Взаимный товарооборот Украины и Молдовы вырос на 66,4%
Теги публикации: Евросоюз, Украина, экспорт, Наталья Микольская  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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