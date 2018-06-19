Експорт українських товарів у січні-квітні 2018 збільшився на 1,8 млрд доларів

Найбільше експортовано українських товарів до ЄС, Росії, Туреччини, Індії та Єгипту

Експорт товарів з України у січні-квітні 2018 року склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 1,8 млрд доларів у порівнянні з 4 місяцями 2017 року. Про це написала заступниця міністра економічного розвитку й торгівлі, торгова представниця України Наталія Микольська в своєму Twitter.

Так,за словами Микольської, експорт товарів у січні-квітні цього року склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 1,8 млрд доларів у порівнянні з 4 місяцями 2017 року.

"Найбільше експортовано українських товарів до ЄС, Росії, Туреччини, Індії та Єгипту", - написала вона.

#експортуй за 4 місяці 2018 року!

Експорт товарів у січні-квітні цього року склав $15,5 млрд і збільшився на $1,8 млрд у порівнянні з 4 місяцями 2017 року. Найбільше експортовано товарів до ЄС, Росії, Туреччини, Індії та Єгипту. Деталі тут https://t.co/2KPNzga5rv pic.twitter.com/ogkTnC1e8G — Nataliya Mykolska (@mykolska) June 19, 2018

Відзначимо, раніше Микольська заявила, що в економіці України відзначається ріст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в I кварталі 2018 року на 31% збільшила експорт шоколаду.