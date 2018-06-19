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Експорт українських товарів у січні-квітні 2018 збільшився на 1,8 млрд доларів

НовиниПромисловість    19.06.2018 - 11:38
Фото: Наталія Микольська (kmu.gov.ua)
Фото: Наталія Микольська (kmu.gov.ua)

Найбільше експортовано українських товарів до ЄС, Росії, Туреччини, Індії та Єгипту

Експорт товарів з України у січні-квітні 2018 року склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 1,8 млрд доларів у порівнянні з 4 місяцями 2017 року. Про це написала заступниця міністра економічного розвитку й торгівлі, торгова представниця України Наталія Микольська в своєму Twitter.

Так,за словами Микольської, експорт товарів у січні-квітні цього року склав 15,5 млрд доларів і збільшився на 1,8 млрд доларів у порівнянні з 4 місяцями 2017 року.

"Найбільше експортовано українських товарів до ЄС, Росії, Туреччини, Індії та Єгипту", - написала вона.

Відзначимо, раніше Микольська заявила, що в економіці України відзначається ріст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в I кварталі 2018 року на 31% збільшила експорт шоколаду.

Взаємний товарообіг України та Молдови зріс на 66,4%
Теги публікації: Евросоюз, Україна, експорт, Наталья Микольская  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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