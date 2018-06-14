В економіці України відзначається ріст, - Микольська

Важливими на шляху економічного розвитку є інновації виробництва

В економіці України відзначається ріст. Про це на форумі повідомила Наталія Микольська, заступниця міністра економічного розвитку й торгівлі, торгова представниця України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Для мене достатньо близьким є підхід того, що ми можемо зробити, щоб вікно можливостей використати максимально для інтересів держави. Якщо говорити про економіку, у нас є ріст, у нас є економічне зростання, однак ці цифри, що ми маємо, нас не задовольняють. Вони не є достатніми, щоби спричинити достатній зріст для системних змін в економіці. Якщо говорити про те, що може спричинити економічне зростання, то йдеться про залучення інвестицій та зокрема про приватизацію. Ми розцінюємо, що запуск реальної приватизації - це те, що все одно буде зустрічати опір", - розказала вона.

За її словами, важливими на шляху економічного розвитку є також і інновації виробництва.

"Далі важливими є інновації виробництва. Останній пункт - це зростання експорту. Експорт може змінити країну, це може виглядати популістично, але це твердження підкріплено тим, що експорт стосується залучення інвестицій, популяризації товарів... Ми розраховуємо, що в контексті приватизації у нас буде більше перспектив для експорту. Експортний потенціал України є одним із факторів залучення інвестицій", - додала вона.

Фото: показники (РБК-Україна)

Нагадаємо, 12 червня В НБУ констатували стабільну роботу банківського сектору у I півріччі 2018 року. Її забезпечили сприятливі макроекономічні умови та відсутність помітних потрясінь.