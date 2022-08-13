UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экспорт Турции в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума, - Bloomberg

Фото: экспорт Турции в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Экспорт Турции в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в почти 3 млрд долларов. Только торговля автомобилями со страной-оккупантом выросла аж на 58% в первые месяцы текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра транспорта Турции Адиля Караисмаилогла, торговля автомобилями с Россией стремительно выросла за первые четыре месяца 2022 года.

В то же время согласно данным Государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров широкого роста турецкого экспорта, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.

Для Турции это хорошая новость, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в так называемой "новой экономической модели". Однако это разочарует союзников страны по НАТО и Европе, которые пытаются выступать единым фронтом против России, чтобы изолировать ее экономику санкциями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРоссийская Федерация