Експорт Туреччини в Росію у першому півріччі досягнув восьмирічного максимуму, - Bloomberg
Експорт Туреччини до Росії у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у майже 3 млрд доларів. Лише торгівля автомобілями з країною-окупантом зросла аж на 58% в перші місяці поточного року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаїлогла, торгівля автомобілями з Росією стрімко зросла за перші чотири місяці 2022 року.
Водночас згідно з даними державної статистичної служби TurkStat ,це лише один із прикладів широкого зростання турецького експорту, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у 2,91 млрд доларів.
Для Туреччини це добра новина, оскільки президент Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений в так званій "новій економічній моделі". Однак це розчарує союзників країни по НАТО та Європі, які намагаються виступати єдиним фронтом проти Росії, щоб ізолювати її економіку санкціями.
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