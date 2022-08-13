Експорт Туреччини в Росію у першому півріччі досягнув восьмирічного максимуму, - Bloomberg

Експорт Туреччини до Росії у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у майже 3 млрд доларів. Лише торгівля автомобілями з країною-окупантом зросла аж на 58% в перші місяці поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаїлогла, торгівля автомобілями з Росією стрімко зросла за перші чотири місяці 2022 року.

Водночас згідно з даними державної статистичної служби TurkStat ,це лише один із прикладів широкого зростання турецького експорту, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у 2,91 млрд доларів.

Для Туреччини це добра новина, оскільки президент Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений в так званій "новій економічній моделі". Однак це розчарує союзників країни по НАТО та Європі, які намагаються виступати єдиним фронтом проти Росії, щоб ізолювати її економіку санкціями.