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Експорт Туреччини в Росію у першому півріччі досягнув восьмирічного максимуму, - Bloomberg

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Субота 13 серпня 2022 14:07
Експорт Туреччини в Росію у першому півріччі досягнув восьмирічного максимуму, - Bloomberg Фото: експорт Туреччини в Росію у першому півріччі досягнув восьмирічного максимуму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Експорт Туреччини до Росії у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у майже 3 млрд доларів. Лише торгівля автомобілями з країною-окупантом зросла аж на 58% в перші місяці поточного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаїлогла, торгівля автомобілями з Росією стрімко зросла за перші чотири місяці 2022 року.

Водночас згідно з даними державної статистичної служби TurkStat ,це лише один із прикладів широкого зростання турецького експорту, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у 2,91 млрд доларів.

Для Туреччини це добра новина, оскільки президент Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений в так званій "новій економічній моделі". Однак це розчарує союзників країни по НАТО та Європі, які намагаються виступати єдиним фронтом проти Росії, щоб ізолювати її економіку санкціями.

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