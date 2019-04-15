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Экспорт товаров из Украины растет быстрее импорта

Новости » Экономика    15.04.2019 - 18:00
Экспорт товаров из Украины растет быстрее импорта
Иллюстративное фото (cfts.org.ua)

Госстат обнародовал данные за первые два месяца года

Внешний товарооборот Украины в январе-феврале 2019 года составил 16670,6 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров составил 7955,3 млн долларов, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт товаров из Украины растет быстрее импорта

www.ukrstat.gov.ua

В январе-феврале 2019 года импорт составлял 8715,3 млн долларов, что на 7,6% больше, чем годом ранее.

Экспорт товаров из Украины растет быстрее импорта

www.ukrstat.gov.ua

Отрицательное сальдо составило в 760,0 млн долларов (в январе-феврале 2018 года отрицательное - 727,4 млн долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале 2018 года - 0,91).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.

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