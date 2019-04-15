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Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт

Новини » Економіка    15.04.2019 - 18:00
Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт
Ілюстративне фото (cfts.org.ua)

Держстат оприлюднив дані за перші два місяці року

Зовнішній товарообіг України у січні-лютому 2019 року становив 16670,6 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів становив 7955,3 млн доларів, що на 7,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт

www.ukrstat.gov.ua

У січні-лютому 2019 року імпорт становив 8715,3 млн доларів, що на 7,6% більше, ніж роком раніше.

Експорт товарів з України зростає швидше за імпорт

www.ukrstat.gov.ua

Негативне сальдо склало о 760,0 млн доларів (у січні-лютому 2018 року негативне - 727,4 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,91 (у січні-лютому 2018 року - 0,91).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.

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