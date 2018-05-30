Экспорт товаров в Израиль за первый квартал этого года составил 179 млн долларов

В Минэкономики заявили, что между странами вскоре заработает зона свободной торговли

Экспорт украинских товаров в Израиль в первом квартале 2018 года составил 179 млн долларов. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в своем Twitter.

"Украина и Израиль успешно завершили переговоры и очень скоро между странами заработает зона свободной торговли! А пока экспорт товаров в эту страну за первый квартал 2018 года составил $179 млн", - говорится в сообщении.

Україна та Ізраїль вдало завершили переговори й дуже скоро між країнами запрацює зона вільної торгівлі! А поки експорт товарів до цієї країни за перший квартал 2018 року склав $179 млн. #експортуй @mykolska @EPOUkr pic.twitter.com/ak1VaQuIDE — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) May 30, 2018

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина и Израиль договорились как можно быстрее на уровне парламентов обеих стран ратифицировать соглашение о свободной торговле между государствами. Глава ВР подчеркнул, что Украина в сотрудничестве с Израилем в экономической сфере достигла значительных успехов, особенно за последний период.