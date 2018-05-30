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Экспорт товаров в Израиль за первый квартал этого года составил 179 млн долларов

НовостиЭкономика    30.05.2018 - 15:17
Иллюстративное фото (Wikipedia)
Иллюстративное фото (Wikipedia)

В Минэкономики заявили, что между странами вскоре заработает зона свободной торговли

Экспорт украинских товаров в Израиль в первом квартале 2018 года составил 179 млн долларов. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли в своем Twitter.

"Украина и Израиль успешно завершили переговоры и очень скоро между странами заработает зона свободной торговли! А пока экспорт товаров в эту страну за первый квартал 2018 года составил $179 млн", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина и Израиль договорились как можно быстрее на уровне парламентов обеих стран ратифицировать соглашение о свободной торговле между государствами. Глава ВР подчеркнул, что Украина в сотрудничестве с Израилем в экономической сфере достигла значительных успехов, особенно за последний период.

Парубий отметил важность сотрудничества Украины и Израиля в сфере оборонного вооружения Рост двусторонней торговли между Украиной и Германией составил около 23%, - Порошенко
Теги публикации: Украина, экспорт, МЭРТ, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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