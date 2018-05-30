Експорт товарів в Ізраїль за перший квартал цього року склав 179 млн доларів

У Мінекономіки заявили, що між країнами невдовзі запрацює зона вільної торгівлі

Експорт українських товарів до Ізраїлю у першому кварталі 2018 року склав 179 млн доларів. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі у своєму Twitter.

"Україна та Ізраїль вдало завершили переговори й дуже скоро між країнами запрацює зона вільної торгівлі! А поки експорт товарів до цієї країни за перший квартал 2018 року склав $179 млн", - сказано у повідомленні.

Україна та Ізраїль вдало завершили переговори й дуже скоро між країнами запрацює зона вільної торгівлі! А поки експорт товарів до цієї країни за перший квартал 2018 року склав $179 млн. #експортуй @mykolska @EPOUkr pic.twitter.com/ak1VaQuIDE — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) May 30, 2018

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна і Ізраїль домовилися якнайшвидше на рівні парламентів обох країн ратифікувати угоду про вільну торгівлю між державами. Глава ВР підкреслив, що Україна у співпраці з Ізраїлем в економічній сфері досягла значних успіхів, особливо за останній період.