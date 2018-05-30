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Експорт товарів в Ізраїль за перший квартал цього року склав 179 млн доларів

НовиниЕкономіка    30.05.2018 - 15:17
Ілюстративне фото (Wikipedia)
Ілюстративне фото (Wikipedia)

У Мінекономіки заявили, що між країнами невдовзі запрацює зона вільної торгівлі

Експорт українських товарів до Ізраїлю у першому кварталі 2018 року склав 179 млн доларів. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі у своєму Twitter.

"Україна та Ізраїль вдало завершили переговори й дуже скоро між країнами запрацює зона вільної торгівлі! А поки експорт товарів до цієї країни за перший квартал 2018 року склав $179 млн", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна і Ізраїль домовилися якнайшвидше на рівні парламентів обох країн ратифікувати угоду про вільну торгівлю між державами. Глава ВР підкреслив, що Україна у співпраці з Ізраїлем в економічній сфері досягла значних успіхів, особливо за останній період.

Парубій відзначив важливість співпраці України та Ізраїлю у сфері оборонного озброєння Зростання двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною становив близько 23%, - Порошенко
Теги публікації: Україна, експорт, МЕРТ, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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