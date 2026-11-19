Експорт залізної та марганцевої руди через залізничні переходи на кордоні з Польщею за січень-жовтень 2026 року скоротився на 27% у річному вимірі, до 2,76 млн тонн. У фізичному вимірі падіння становило близько 1 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".
Аналогічна динаміка спостерігається і щодо чорних металів. За десять місяців через польський кордон Україна експортувала 853 тис. тонн цієї продукції - також на 27% менше, ніж роком раніше.
Загалом через залізничні переходи з Польщею в експортному сполученні за десять місяців перевезено 8,6 млн тонн вантажів - на 13% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Як відомо, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30%. За розрахунками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", таке підвищення мало скоротити вантажну базу УЗ на 27 млн тонн на рік, або приблизно на 15%.
Можливі макроекономічні втрати від цього рішення становлять 96 млрд грн ВВП на рік, 2,4 млрд доларів експортної виручки та близько 36 млрд грн бюджетних надходжень.
Попри це, УЗ заявила про намір провести другий етап індексації, ще на 15% із 1 січня 2027 року. Це може призвести до ще більшого скорочення обсягів перевезень.