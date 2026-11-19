Аналогічна динаміка спостерігається і щодо чорних металів. За десять місяців через польський кордон Україна експортувала 853 тис. тонн цієї продукції - також на 27% менше, ніж роком раніше.

Загалом через залізничні переходи з Польщею в експортному сполученні за десять місяців перевезено 8,6 млн тонн вантажів - на 13% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.